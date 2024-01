Lavezzi ricoverato in un centro psichiatrico per ipomania: “Ero andato troppo oltre”

Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi , ex militante del Napoli e del PSG, è stato ricoverato in un centro specializzato in salute mentale il 7 gennaio scorso, dove risiede tutt’ora. Il legale dell’ex calciatore, Mauricio D’Alessandro, spiega a ‘SoFoot’ che si tratta di un disturbo dell’umore chiamato iponimia: “Aveva già sofferto in passato le conseguenze di questa patologia. E’ un disturbo psichiatrico cronico che colpisce l’umore e può portare la persona che ne soffre all’autolesionismo“. Lo stesso Lavezzi ha spiegato la fragilità in cui si è trovato in passato: “Ho provato a pulirmi in un’altra clinica di Buenos Aires, ma non ci sono riuscito. Non avevo scelta… È dura, ma devo farlo. Devo cambiare la mia vita e le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio. Ero andato troppo oltre.”