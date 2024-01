Formazioni ufficiali Cagliari-Torino, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Comincia in Sardegna il nuovo turno di campionato, dove la squadra di casa vuole riscattare il ko di Frosinone e va a caccia di punti salvezza. Sperano di non lasciare a mani vuote l’Unipol Domus invece i ragazzi di Juric, favoriti secondo i bookies ma chiamati a migliorare il rendimento in trasferta, di gran lunga inferiore rispetto a quello tra le mura amiche. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: In attesa

TORINO: In attesa