Australian Open 2024, finale con maxischermo e Carota Boys alla ‘Nuvola Lavazza’ di Torino

Alla ‘Nuvola Lavazza’ di Torino domenica mattina si farà il tifo per Jannik Sinner insieme ai ‘Carota Boys’. “Ci vestiremo con i nostri soliti costumi e chi verrà potrà godersi con noi la partita, tutti insieme, davanti al maxischermo. I cancelli apriranno prima dell’inizio del match in modo che la gente possa arrivare per prendere posto. Ci piacerebbe trasmettere questa vicinanza non solo dentro uno stadio ma anche in un posto diverso, abbordabile ai bambini e alle famiglie che vogliono venire”, ha detto a LaPresse, Michele, uno dei sei ragazzi del gruppo tornati nei giorni scorsi dall’Australia.

“Siamo stati otto giorni a Melbourne, abbiamo tutti una famiglia e un lavoro e oltre non si poteva stare. Abbiamo cercato di vivere quei giorni al massimo. Con il senno di poi saremmo potuti partire dopo per essere presenti alla finale, ma ci accontentiamo di quello che è stato fatto finora. Speriamo di esserci alla prossima finale e che questa cosa possa andare per 15 anni e non rimpiangere questo momento”, ha aggiunto Michel.

“Questa iniziativa della colazione, può essere l’inizio di un filone per avvicinare chi non segue il tennis da molto o chi non ha l’opportunità di seguire dal vivo i tornei. E’ un modo per fare il tifo tutti insieme su un’onda arancione, speriamo che a tutti faccia piacere. Perché non aumentare tutto questo nei prossimi anni. Il nostro è un messaggio di partecipazione comune” ha concluso.