Laureus Awards, Nadal candidato come sportivo dell’anno: “Andiamo, merita di vincerlo Messi”

Rafael Nadal è tra i candidati al premio di sportivo dell’anno nell’ambito del prestigioso Laureus World Sports Award, ma ha le idee chiare su chi dovrebbe aggiudicarselo: “E’ un onore essere ancora candidato per questo premio ma, andiamo, quest’anno merita di vincerlo Messi“ ha scritto Nadal, che nel 2022 ha vinto l’Australian Open e il Roland Garros e si è già aggiudicato questo premio due volte. “Quando grandi atleti lasciano messaggi simili, mi lasciano senza parole – ha risposto Messi -. Grazie, anche tu meriti tutto per il modo in cui competi ogni volta che scendi in campo”.

Il maiorchino è solamente uno dei tanti tennisti in lizza nelle otto diverse categorie di premi. Tra le nomination per il premio di sportiva dell’anno c’è Iga Swiatek. Due i tennisti candidati al premio di Rivelazione dell’anno: Carlos Alcaraz, il più giovane a chiudere una stagione da numero 1 del mondo ATP dal 1973, quando è stato introdotto il ranking computerizzato; e la campionessa di Wimbledon Elena Rybakina. Nella categoria riservata agli sportivi con disabilità, è candidata la campionessa di wheelchair tennis Diede de Groot, che ha completato il suo secondo Grande Slam consecutivo in singolare.