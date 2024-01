LaLiga: vittoria per l’Atletico Bilbao contro Real Sociedad

Nella serata del 13 gennaio, vanno in scena quattro partite valide per la ventesima giornata de LaLiga. Betis trova la vittoria contro Granada per 1-0, con Isco che al 76′ firma il gol decisivo. Vittoria anche per l’Atletico Bilbao, che piega 2-1 il Real Sociedad grazie alla doppietta di Berenguer. Pareggiano Mallorca e Celta Vigo, con laa gara terminata 1-1 e infine Las Palmas fa tripletta al Villarreal, con la doppietta di Rodriguez e l’ultimo gol di Gonzalez.