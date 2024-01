Ligue 1: Rennes e Reims conquistano tre punti

Nella serata del 13 gennaio vanno in scena due partite valide per diciottesima giornata di Ligue 1. Rennes trova la vittoria in casa, dove vince per 2-0 contro Nizza. A sbloccare la partita è Bourigeaud, che non sbaglia dal dischetto al 31′. Nel secondo tempo, poi, Kalimuendo firma la rete del 2-0 al minuto 54′. Poco più tardi, il Reims vince a Monaco per 3-1. La squadra in trasferta trova un iniziale vantaggio con Teuma al 35′, con Monaco che pareggia poco dopo – al 49′ – con Yedder. Il Reims riprende in fretta le redini della partita però e Khadra trova il gol del 1-2 al 55′. Infine, durante gli ultimi istanti di gioco, al 95′, Matuwisa manda tra i pali la palla dell’1-3.