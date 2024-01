Scherma, CdM fioretto: a Parigi trionfa Marini in uno storico podio azzurro. A medaglia anche le ragazze

In un anno in cui Parigi rappresenterà il culmine della stagione sportiva della scherma, nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto in corso nella capitale francese l’Italia si prende la scena. Sul palcoscenico di uno Stade Pierre de Coubertin stracolmo sono i nostri fiorettisti i protagonisti di giornata, con delle semifinali tutte italiane dalle quali è poi emerso vincitore il campione del mondo in carica Tommaso Marini in finale su Alessio Foconi dopo un’emozionante sfida che si è chiusa con il punteggio di 15-12. Nel penultimo atto, Marini aveva sconfitto 15-9 Filippo Macchi, mentre Foconi si era imposto 15-6 ai danni di Guillaume Bianchi.

Ma buone notizie arrivano anche dal torneo femminile, dove per un soffio sfuma un altro successo azzurro. Lo splendido percorso di Elena Tangherlini si ferma nell’atto conclusivo contro la forte cinese Qingyuan Chen, che si prende la prima posizione grazie al 15-13 in finale. Secondo gradino del podio per l’azzurra, in compagnia anche di Martina Favaretto, anche lei in grado di raggiungere la semifinale, dove si era arresa proprio alla connazionale all’ultimo assalto per 15-14.

In precedenza si erano fermati Luperi, Garozzo, Filippo e Avola nei sedicesimi di finale, con Inrgagiola unico azzurro eliminato nel round d’esordio in un derby contro Macchi. Per quanto concerne il tabellone femminile, Palumbo e Cipressa si erano fermate nei quarti di finale, invece inatteso era stato lo stop di Alice Volpo negli ottavi per mano della cinese Chen. Eliminazione al secondo round per Errigo, Calissi, Batini e Mancini, con Cristino eliminata al debutto.