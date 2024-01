Kooyong Classic 2024, Jannik Sinner travolge anche Ruud: 6-2 6-3 in poco più di un’ora di gioco

Ancora una vittoria netta per Jannik Sinner nel Kooyong Classic 2024, celebre torneo d’esibizione di scena a Melbourne alla vigilia dell’Australian Open. Il tennista azzurro aveva debuttato con un comodo 6-4 6-0 ai danni di Polmans e si è ripetuto contro un avversario di livello decisamente più alto rispetto a quello dell’australiano, ovvero Casper Ruud. 6-2 6-3 il punteggio del match, che Sinner ha portato a casa in appena 1h13′ di gioco, esprimendo un ottimo tennis e dominando l’avversario sotto tutti i punti di vista.

CRONACA – Partenza a razzo dell’azzurro, capace di vincere ben cinque giochi consecutivi dallo 0-1 e mettere un punto esclamativo sul parziale d’apertura, poi incassato con un comodo 6-2. La situazione sembrava destinata a ripetersi nel secondo set se non fosse che, dopo il break iniziale, Jannik ha sprecato ben sei palle break nel quinto gioco, permettendo a Ruud di restare in scia. Poco male visto che poi il secondo break è comunque arrivato, proprio nel finale, e l’azzurro ha potuto ottenere una netta e convincente vittoria. Se il risultato conta relativamente, essendo in fin dei conti un’esibizione, lascia invece ben sperare la condizione psico-fisica di Sinner, apparso concentrato e in gran forma. Prossimo appuntamento gli Australian Open, dove Jannik esordirà contro l’olandese van de Zandschulp (IL TABELLONE).