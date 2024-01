Juventus in Coppa Italia, ora chi segna? Gli ultimi 15 gol del torneo realizzati da marcatori diversi

Alla Juventus di Massimiliano Allegri non manca di certo fantasia. Dall’inizio della seconda esperienza bianconera, partita nel 2021, sono state 112 le formazioni diverse (rispetto al match precedente) schierate in una serie durata fino al settembre del 2023. E in Coppa Italia tutti gli ultimi 15 gol segnati della Juventus nel torneo portano la firma di marcatori differenti, escludendo gli autogol (3). Nel complesso le ultime quindici reti bianconere nella competizione sono state realizzate da Weah, Yildiz, Rugani, Cambiaso, Miretti, Cuadrado, Bremer, Chiesa, Kean, Vlahovic, Alex Sandro, Bernardeschi, Danilo, Dybala e Morata. L’ultimo juventino ad aver trovato la rete in due gare consecutive in questa competizione fu proprio la Joya (ora alla Roma), tra gennaio e febbraio 2022. Insomma, nella formazione che Allegri dovrebbe schierare nel quarto di finale contro il Frosinone c’è un posticino ancora per tanti possibili protagonisti, a partire da Arek Milik, determinato a trovare una rete che gli manca dal 7 ottobre nel derby col Torino. E visto che si è in vena di date, ecco che il match dell’11 gennaio assume un valore particolare anche per il tecnico, pronto a godersi la 400esima panchina in bianconero. Di fronte, all’Allianz Stadium, c’è però un Frosinone che sogna di rovinare la festa alla Juve. La squadra ciociara ha raggiunto i quarti di finale di Coppa Italia per la prima volta nella sua storia, dopo la storica vittoria per 4-0 sul Napoli. Con il successo del ‘Maradona’ ancora nella memoria, però, gli uomini di Eusebio Di Francesco stanno facendo più fatica del previsto a tenere i ritmi in campionato della prima parte di stagione. La vittoria in Serie A manca da sei giornate ai ciociari, che hanno collezionato cinque ko (uno dei quali proprio con i bianconeri) e un pareggio. Il 4-0 di Napoli però impone alla Juventus di mantenere massima concentrazione per tutti i novanta minuti, visto che la Coppa Italia nella stagione senza coppe europee può assumere un valore ancora più importante. Il turn over comunque rimane indispensabile. A protezione di Perin agiranno Gatti, Bremer e Rugani. Poi Weah, Miretti, Locatelli, McKennie e Kostic a supporto di Milik e Yildiz. Quest’ultimo e Arjon Ibrahimovic sono i due calciatori più giovani ad aver segnato in questa Coppa Italia. Un altro dato in una sfida dai mille significati.