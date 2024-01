Kooyong Classic 2024 con Jannik Sinner: programma, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Kooyong Classic 2024, torneo esibizione in programma a Melbourne dal 10 al 12 gennaio. Storica manifestazione che a pochi giorni dagli Australian Open permette a molti top players di mettere nelle gambe qualche partita, abituandosi anche al clima e alle temperature dell’estate australiana. Ogni giorno si disputeranno tre incontri maschili e uno femminile, con Jannik Sinner che è il grande protagonista di quest’edizione.

Il numero 4 del ranking mondiale torna in campo dopo il trionfo in Davis e prepara il suo primo Slam dell’anno 2024. Con lui anche Holger Rune, Casper Ruud, Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Andy Murray, Stan Wawrinka, Zhizhen Zhang, Dominic Thiem, Marc Polmans, Milos Raonic e Marin Cilic. Confermate tra le donne, per ora, Mirra Andreeva ed Emma Raducanu. Non è delineato un programma preciso dell’esibizione, con l’ordine di gioco che verrà stilato soltanto nella giornata antecedente agli incontri.

IN TV – La diretta televisiva del Kooyong Classic 2024 è affidata a SuperTennis e sarà possibile seguire gli incontri anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’esibizione, accompagnando per tutto l’arco dei tre giorni i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 10 gennaio: LIVE a partire dall’01:00

Giovedì 11 gennaio: LIVE a partire dall’01:00

Venerdì 12 gennaio: LIVE a partire dall’01:00