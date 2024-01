Qualificazioni Australian Open 2024: montepremi e prize money

Il montepremi e il prize money delle qualificazioni per gli Australian Open 2024, primo slam della nuova stagione. Riparte la caccia ai 16 pass per il main draw dell’Happy Slam, ambiti dai 128 giocatori ai nastri di partenza del draw cadetto (da moltiplicare x2 considerando anche il femminile). Come di consueto, è molto nutrita la spedizione italiana, che può contare ben 20 rappresentanti (18 uomini e 2 donne) e spera di portarne il più possibile nel tabellone principale. Il prize money record complessivo dello slam australiano è pari a 53 milioni di euro (considerando anche il tabellone principale). Il primo turno delle qualificazioni offre ai giocatori circa 15mila euro totali, bottino crescente sino ad arrivare al primo turno dell’ambito main draw. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro, pari tra Atp e Wta.

COPERTURA TV

MONTEPREMI QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN 2024 (ATP E WTA)

PRIMO TURNO – € 19.300

SECONDO TURNO – € 27.230

TERZO TURNO – € 40.140