Kings League 2024, perché Totti è assente anche in Stallions-Porcinos? Il motivo

Francesco Totti non sarà in campo con gli Stallions neanche nel match contro i Porcinos, sfida degli ottavi di finale della Kings League World Cup 2024. Il motivo? Secondo quanto filtra, non riguarda un possibile infortunio della leggenda ex Roma. L’es capitano giallorosso, che fino a due partite fa era stato il numero 10 della formazione italiana di Blur nella lega di Gerard Pique, dopo aver saltato la Last Chance per via di un concomitante impegno di beneficenza, sarà assente anche stasera.

TOTTI ASSENTE IN KINGS LEAGUE: LE PAROLE DI BLUR

Così come annunciato, in modo criptico, durante una live dallo stesso Blur: “Totti non c’è domani. Non c’è più Totti, lo abbiamo perso. Siamo gli unici a giocare con due wild card invece che tre”. Le cause non sono note: c’è chi parla della presenza l’altro ieri del Pupone a un evento con la Nazionale, fatto che non gli consentirebbe di raggiungere in tempo il Messico.