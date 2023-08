Sinner-Berrettini in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Matteo Berrettini nel secondo turno del Masters 1000 di Toronto 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Per il tennis italiano, dunque, c’è già la piacevole certezza di avere un proprio rappresentante negli ottavi di finale. L’altoatesino, settima testa di serie della manifestazione e beneficiario di un bye al primo turno, è pronto a tornare in azione dopo il quarto di finale perso in tre set a Wimbledon contro il serbo Novak Djokovic. Il romano, invece, è reduce dalla convincente prestazione messa in atto all’esordio contro il transalpino Gregoire Barrere.

Tra i due italiani si tratta del primo scontro diretto a qualsiasi livello. Secondo le quote dei bookmakers sarà Sinner a partire favorito. Quest’ultimo, infatti, sta avendo un’annata decisamente più continua rispetto a Berrettini, tormentato più volte dai problemi fisici. L’allievo di Santopadre, tuttavia, sta dimostrando di essere tornato su ottimi standard soprattutto con il servizio ed il dritto. Per entrambi c’è nel mirino un potenziale terzo turno contro l’idolo di casa Felix Auger-Aliassime, maggiore indiziato del proprio spicchio di tabellone per andare ad incrociare la racchetta con Sinner o Berrettini.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Berrettini si sfideranno tra martedì 8 e mercoledì 9 agosto, giornate dedicate al completamento degli incontri di secondo turno. Il campo, l’orario e il giorno sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Sinner e Berrettini. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.