Juventus-Milan, Allegri: “Altre squadre vanno in Champions perché ci hanno tolto i punti”

Il tecnico della Juventus, Massimilano Allegri, ha parlato dopo la sconfitta per 0-1 arrivata contro il Milan. Ecco le sue parole: “Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi per la stagione importante e straordinaria. Cerchermo di chiuderla con onore. Una stagione così non la auguro a nessuno. Togli, metti punti ecc. Stasera non c’è da parlare di niente. Abbiamo fatto ciò che potevamo fare, una stagione anomala sotto gli occhi di tutti. Guardando la classifica e si dice che abbiamo fatto una stagione negativa, ma alla fine abbiamo fatto 69 punti in campo, non accettiamo che si dica così”.

E ancora: “Fase offensiva? Le energie mentali le abbiamo finite. La staginoe è finita a Siviglia. Stasera abbiamo fatto bene, ma poi abbiamo sbagliato la marcatura dove Giroud ha fatto un gol straordinaria. Non ha senso stasera parlare dell’annata, veramente anomale. Ringrazio i ragazzi per quello che hanno fatto. Un altro gruppo ne avrebbe fatti 50 di punti, noi 69. Detto questo, al momento, sul campo, saremmo ancora dentro la Champions, pur giocando due gare come queste”.

Sul futuro: “Per il prossimo anno? Per ora ho bisogno di riposare, prima stacchiamo e meglio è. Andremo però a Udine per onorare al meglio la partita. Poi con calma e lucidità faremo scelte e ripartire. Abbiamo una buona base, tante cose buone sono state fatte in stagione, per costruire il futuro della Juventus. Speriamo che prima del 20 agosto ci dicano se avremo altri punti di penalizzazione o se passeremo un’altra annata a essere impallinati. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, hanno giocato 5 giovani, anche a livello patriomoniale. Vero che non giocheremo la Champions, ma non è per colpa nostra. Non sapevo fosse così difficile vincere. Se avessi voluto vincere sarei andato da altre 2 parti. Costruite per vincere? Sempre, ogni tanto vedo cose sbagliate, vero. Ci sono squadre che per 6 anni non sono andati in Champions, noi sul campo ci siamo sempre arrivati. Al momento saremmo al terzo posto, semifinale di Coppa Italia ed Europa League. Sul campo siamo stati penalizzati, sono cose oggettive. Questo però vale per altre squadre, non per la Juve. Fa parte del calcio. Ci ha tolto molto, usciremo sicuramente fortificati. Diciamo che delle squadre sono entrate in Champions per il fatto che a noi ci hanno tolto dei punti. Tutti d’accordo no?”

Per concludere: “Tornare a vincere? Non bisogna confodere ambizione e prontezza vincere. L’ambizione c’è sempre. Poi ci sono le altre squadre, altrimenti vincerebbe sempre la Juventus, come abbiamo fatto per 9 anni. Da parte mia, verso i ragazzi, li ho ringraziati. Dobbiamo chiudere nel migliore dei modi”.