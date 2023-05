Highlights e gol Lazio-Cremonese 3-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 22

Il video con gli highlights e i gol di Lazio-Cremonese 3-2, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico vittoria sofferta per i biancocelesti che così facendo, però, si qualificano per la Supercoppa Italiana: in gol Hysaj e Milinkovic-Savic con una doppietta, lombardi che avevano provvisoriamente pareggiato con Galdames e l’autogol di Zaccagni. In alto le immagini salienti.

LE PAGELLE