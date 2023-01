Juventus, l’ex Birindelli: “Sentenza sulle plusvalenze è scandalosa”

“Se i successi sono meritati, non vedo quale sia il fastidio. Questa è sempre stata una società lungimirante e un passo avanti alle altre, non vedo il perché debba esser penalizzata per il lavoro svolto. Come tutti sto aspettando le motivazioni, in questo momento posso giudicare solo ciò che è reale. Per me la sentenza è scandalosa“. Lo ha detto Alessandro Birindelli, ai microfoni di “Tuttojuve.com”, parlando della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. L’ex difensore bianconero ha poi commentato il pareggio per 3-3 con l’Atalanta di domenica scorsa: “Juventus-Atalanta è stata una partita giocata a viso aperto tra due squadre che non si sono mai date per vinte. E’ il modo migliore per affrontare le problematiche dentro e fuori dal campo. Perché adesso si discute su queste ultime, ma non dimentichiamoci che quest’anno c’è stato spesso un problema di atteggiamento di squadra e di infortuni che hanno condizionato la prima parte di stagione”.