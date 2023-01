Tennis, Binaghi: “Atp Finals a Torino sono state ottimo investimento”

“Le Atp Finals di tennis in questa splendida città sono state un ottimo investimento. Chi ha voluto che le Atp Finals venissero a Torino ci ha visto giusto. Questa manifestazione non ha richiesto opere faraoniche e allo Stato rendiamo di tasse il triplo dell’intervento che fa su di noi. Lo scorso anno per le limitazioni Covid siamo andati sopra i 100 milioni di poco, quest’anno li raddoppiamo. E bisogna moltiplicarlo per 5. E forse di più perché il presidente ha detto che vuole restare ancora a Torino. A questo aggiungiamo la visibilità del territorio: Torino è stata vista in 188 Paesi”. Così il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, intervenuto alla seconda presentazione per il libro ‘Photoansa 2022’ alle Gallerie d’Italia di Torino, commenta i numeri delle recenti Atp Finals svoltesi proprio nel capoluogo piemontese.