Atletica, nel weekend prima gara dell’anno per Dosso, Randazzo ed Arese

Sarà un weekend pieno di eventi per l’Atletica azzura, con diversi meeting previsti sia in italia che all’estero. Ad Ancona e a Padova ci saranno i debutti di alcuni azzurri. Zanyab Dosso, primatista italiana dei, sarà domenica al Palaindoor di Ancona, con diretta streaming su www.atletica.tv. Ad Ancona ci sarò anche il rientro del finalista olimpico del salto in lungo Filippo Randazzo, fortemente condizionato dagli infortuni nella passata stagione all’aperto. Pietro Arese è invece atteso a Padova per la sua prima gara dell’anno.