Juventus-Lazio, Allegri in conferenza stampa in tv: canale, orario e diretta streaming

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium snodo importante per la stagione dei bianconeri, che con una vittoria salirebbero, almeno momentaneamente, al primo posto, in attesa del Derby della Madonnina tra Inter e Milan. Il tecnico livornese presenterà i temi della partita e lo farà alle ore 12 di venerdì 15 settembre: appuntamento su JTV in diretta streaming anche su Dazn, Sportface.it vi proporrà la diretta scritta.

