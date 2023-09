Milan, Kalulu: lesione al retto femorale, salterà sicuramente Inter e Newcastle

Tegola per il Milan di Stefano Pioli. Il difensore Pierre Kalulu, secondo quanto raccontato da Sky Sport, ha riportato una piccola lesione al retto femorale della coscia sinistra la cui evoluzione verrà rivalutata tra una decina di giorni. Questo significa che salterà sicuramente il derby con l’Inter di domani e il match con il Newcastle di martedì prossimo in Champions League. Semaforo rosso anche per Milan-Verona di sabato prossimo. E soprattutto per domani Pioli, vista la squalifica di Tomori, è a corto in difesa: ad affiancare Thiaw ci sarà probabilmente Simon Kjaer.