Italia-Cile, le scelte ufficiali dei capitani: programma e orari di gioco

Le scelte sono state fatte, la parola adesso spetta al campo per una partita senza ritorno. L’Italia affronta il Cile nel match valevole per il girone di Coppa Davis con i ragazzi di Filippo Volandri che devono riscattare la brutta sconfitta contro il Canada per 3-0 e se vogliono avere ancora speranze di passare il turno e volare alle Finals di Malaga devono assolutamente battere i sudamericani e, se possibile, anche per 3-0. A Bologna gli ospiti non cambiano formazione: in campo sia Garin che Jarry mentre Volandri si affida alla freschezza di Matteo Arnaldi, reduce dagli ottavi di finale agli Us Open, e a Lorenzo Sonego. Dunque niente singolare per Lorenzo Musetti.

IL PROGRAMMA E LE PARTITE DI ITALIA-CILE (ORE 15)

Matteo Arnaldi (ITA) v Cristian Garin (CHI)

Lorenzo Sonego (ITA) v Nicolas Jarry (CHI)

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA) v Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo (CHI)