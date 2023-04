Juventus-Inter, Allegri: “Avversario pericoloso, voglio massima attenzione. Chiesa verrà in panchina”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia 2022/2023 contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa: “È una semifinale, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. Non dobbiamo farci abbagliare dagli elogi. Giochiamo contro una squadra forte. Noi siamo abituati a giocare ogni tre giorni, dobbiamo farlo nel migliore dei modi affrontando una gara per volta. In questo periodo vuol dire essere dentro ai nostri obiettivi. Speriamo di fare una grande partita, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro all’Inter ed ha vinto anche con la Lazio. Ha una squadra forte che in questo momento non sta attraversando un buon momento a livello di risultati. L’avversario è ancora più pericoloso, voglio la massima attenzione“.

Sulle condizioni dei singoli giocatori: “Chiesa è reduce da un’infiammazione tendinea, sta meglio e domani verrà in panchina. In attacco ora siamo in cinque per fortuna, quindi è molto importante che siano tutti a disposizione. Alex Sandro sta bene, ma difficilmente potrà essere della partita. Rugani sta bene, mentre Bonucci sta recuperando. Pogba ha fatto un buon allenamento con la squadra, da mercoledì inizierà a fare lavori per migliorare la condizione fisica”.

“Le partite sono tutte diverse tra loro, l’Inter è una squadra che può contare su giocatori forti, soprattutto in attacco. Difficilmente domani potrà essere chiuso il discorso, il pericolo numero uno viene da voi. Noi dobbiamo restare concentrati e sereni per essere pronti ad affrontare la sfida. Gli episodi sono presenti in tutte le partite, come successo lo scorso anno con l’Inter in campionato ed in finale di Coppa Italia. Sicuramente l’arbitro saprà come gestire la situazione, noi pensiamo a giocare. Vogliamo arrivare in finale, ma c’è bisogno di equilibrio. L’opinione pubblica cambia dopo due partite. Detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi o va in depressione”, ha concluso l’allenatore bianconero.