Juventus, Corriere della Sera: Ferrero ha chiamato Del Piero per un ruolo in società

Alessandro Del Piero e la Juventus potrebbero presto ritrovarsi. E’ quanto emerge dalle indiscrezioni del Corriere della Sera, secondo cui già nei mesi scorsi il presidente bianconero Ferrero avrebbe telefonato all’ex capitano juventino per sondare la sua volontà a unirsi alla società in questo momento così delicato. Del Piero potrebbe prendere il posto di Nedved, per tanti anni vicepresidente di Agnelli. Del resto l’amore tra “Pinturicchio” e l’ambiente non è mai scemato, come dimostrato dall’ovazione dello Stadium per il ritorno di Del Piero in tribuna contro il Verona.

L’ex capitano però vuole garanzie e responsabilità operative, non certo un ruolo di mera rappresentanza. Insomma, se Del Piero tornerà prossimamente alla Juventus sarà solo con un ruolo importante, un po’ come richiesto e ottenuto da Paolo Maldini al Milan.