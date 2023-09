Juventus, i convocati per il Lecce: Kean non recupera, c’è Yildiz

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista della sfida di questa sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce. Come il tecnico aveva preannunciato ieri in conferenza stampa, un problema fisico costringe al forfait Moise Kean. L’attaccante non è presente, mentre torna in Prima Squadra dopo le ottime prestazioni con la Next Gen Kenan Yildiz.