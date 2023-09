Empoli-Salernitana, Paulo Sousa: “La squadra è in crescita, vedo energia positiva”

“Domani ci aspetta una partita difficile dal punto di vista tattico ed emozionale. Affrontiamo un avversario che ha cambiato allenatore e Aurelio Andreazzoli conosce molto bene il club, i giocatori e la Serie A. Nell’ultima partita contro l’Inter hanno fatto una buona prestazione e in casa vorranno sicuramente conquistare i primi punti”. Lo ha detto l’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa alla vigilia della sfida in casa dell’Empoli (mercoledì, ore 18:30). “Da parte nostra vedo e sento una squadra piena di energia positiva nel lavorare per ottenere la vittoria”, ha spiegato il tecnico granata che assicura: “La squadra sta lavorando bene, alcuni risultati e la minor efficacia in zona offensiva possono nascondere all’esterno la positività del lavoro che si sta svolgendo ma sappiamo quanto è importante dare fiducia e motivazione a tutto il gruppo. In questa stagione – ha proseguito – siamo cresciuti sotto tanti aspetti rispetto alla scorso anno perché abbiamo maggiore possesso palla nella metà campo avversaria, creiamo più occasioni e riusciamo ad arrivare maggiormente alla conclusione”. “Vedo la crescita, l’evoluzione e la convinzione nel lavoro, dobbiamo continuare nel nostro percorso per crescere e vincere”, ha concluso Sousa.