Dalla Spagna: “L’Inter pensa a Isco a zero per la prossima estate”

Sette partite, tutte dal 1′, impreziosite da un gol. Isco Alarcon è tornato a giocare con continuità con la maglia del Betis e i big club europei iniziano a farsi avanti. L’ex trequartista del Real Madrid ha firmato un contratto di un anno con la società andalusa, ma c’è una clausola (automatica in base ad un numero di presenze) che garantirebbe al club il prolungamento di una stagione. Intanto, però, l’Inter osserva la situazione. Secondo Estadio Deportivo, il club nerazzurro sarebbe interessato allo spagnolo e sarebbe pronta a sondare la situazione in vista di un possibile ingaggio a parametro zero nella prossima estate. Al momento, è solo un’idea, ma l’Inter monitora attentamente il ritorno nel grande calcio di Isco dopo una stagione difficile con il Siviglia.