C.S. Ladies FIP European Polo Championship, si gioca a Punta Ala: l’Italia debutta contro l’Inghilterra

Punta Ala ha accolto nel pomeriggio di mercoledì i cavalli e le atlete protagoniste della quarta edizione del Ladies FIP European Polo Championship – Trofeo U.S. Polo Assn. Da quest’oggi, presso il Centro Ippico Punta Ala, si inizia a fare sul serio. Volti emozionati, quelli delle giovani giocatrici, ma soprattutto quello di Gaia Bulgari, presidente del Centro Ippico Punta Ala, colei che ha riportato il polo ai fasti del passato in una location straordinaria. Lo scorso anno le prove generali con la Punta Ala Polo Cup; meno di un anno dopo, ecco l’Europeo, che rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione turistica per il territorio.

«L’emozione è grandissima – ha ammesso Sandra Mucciarini, assessore alla sanità e al sociale del comune di Castiglione della Pescaia -. Dopo 30 anni, Punta Ala ha di nuovo il suo campo da polo e, da donna, sono molto contenta che il primo appuntamento internazionale sia riservato proprio alle donne. Gaia Bulgari ha messo passione e amore per i cavalli e per il territorio, realizzando un vero capolavoro. Noi, come amministrazione locale, non possiamo che esserle grata: a Punta Ala è tornato il bello». Camila Rossi, il capitano della squadra guidata da coach Franco Piazza e dal capo équipe Alessandro Giachetti, non sta nella pelle: «Sono emozionatissima – racconta -. Vestire la maglia della Nazionale e rappresentare l’Italia è un grande motivo d’orgoglio. C’è ovviamente tensione prima del debutto, a cui si somma la responsabilità di scendere in campo da campionesse in carica. La voglia di vincere ancora è tanta». Con Camila Rossi, in campo anche Alice Coria, Maitena Marré e Ginevra Visconti.