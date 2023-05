Juventus-Cremonese, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo un altalenante calo nelle ultime partite, vuole ritrovare la vittoria in campionato contro la Cremonese nel match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Si tratta di uno scontro importante, tra i padroni di casa che puntano la Champions League e gli ospiti che cercano la salvezza. Nella giornata odierna, sabato 13 maggio, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa alle ore 14 per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

