Salernitana-Atalanta oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Salernitana e Atalanta, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. I granata cercano gli ultimi punti utili per raggiungere una più o meno tranquilla salvezza, mentre i nerazzurri provano a restare attaccati alla zona Champions e il pareggio della Lazio certamente può aver consegnato un minimo di fiducia agli uomini di Gasperini, che ora devono scendere in campo per portare a casa i tre punti. La sfida è in programma oggi, sabato 13 maggio alle ore 15:00 all’Arechi di Salerno. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.