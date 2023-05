Olimpiadi Parigi 2024: Pré Catelan sarà la sede di Casa Italia per i Giochi

Sarà Pré Catelan la sede di Casa Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La scelta è stata ufficializzata dal Coni a mezzogiorno di oggi in una conferenza stampa che si è tenuta presso l’Ambasciata d’Italia nella capitale francese. L’Italia Team avrà la sua casa nel cuore di Bois de Boulogne, proprio nei saloni nei quali il 23 giugno 1894 il barone Pierre de Coubertin brindò alla nascita dei Giochi moderni.

“Sono davvero felice di ospitare la firma del progetto di realizzazione di Casa Italia per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. È un’occasione ‘storica’ in quanto per la prima volta nella storia del Coni la firma avviene nella città che ospiterà i Giochi Olimpici”, ha spiegato Emanuela D’Alessandro, ambasciatrice d’Italia in Francia, nella conferenza stampa: “I Giochi saranno un momento unico, saranno Giochi inclusivi a livello urbano, sarà tutto davvero emozionante. Ma lo sport non si limita solo ai Giochi di Parigi 2024, ci sarà infatti una sequenza di eventi sportivi nei prossimi mesi cominciando con la Ryder Cup di Roma e la Coppa del Mondo di rugby in Francia. Dunque lo sport come elemento centrale nelle relazioni internazionali e diplomatiche e come strumento con cui rafforzarle e migliorarle. Perché, come affermato recentemente dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, ‘Lo sport unisce ed è un esempio della capacità organizzativa dell’Italia e di un comparto industriale invidiabile del nostro Paese'”.