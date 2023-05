Juventus, 10 punti di penalizzazione e una sola strada certa per la Champions: bisogna vincere tutte e 3 le gare

10 punti di penalizzazione, ma la corsa Champions League della Juventus non è ancora finita. I bianconeri di Allegri infatti, possono ancora sperare di arrivare nella massima competizione europea, e per farlo con certezza e senza vedere le altre squadra, hanno soltanto una via possibile: vincere tutte e 3 le partite. Tra pochi minuti contro l’Empoli, domenica prossima contro il Milan, e poi l’ultima, fuori casa, contro l’Udinese, il 4 giugno. 9 punti per arrivare in Champions, tutto ancora nelle mani dei bianconeri, altrimenti si dovrà vedere i risultati degli avversari…