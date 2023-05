Sentenza Juventus, Calvo: “Non soddisfatti di questa penalizzazione”

“Non siamo soddisfatti di questa penalizzazione. Il fatto che sia arrivata nel pre-partita ce l’aspettavamo, ma non ci tocca e non ci cambia”. Lo ha dichiarato il Cfo della Juventus Francesco Calvo, ai microfoni di Dazn, prima della sfida contro l’Empoli, commentando la penalizzazione di 10 punti per la squadra bianconera. “Ricorso? Questa è una possibilità, ma dobbiamo prima leggere le motivazioni che arriveranno nei prossimi giorni per capire i margini per un nuovo ricorso” ha aggiunjto Calvo, rimandando comunque ad un comunicato stampa della società che uscirà a breve.