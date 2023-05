Plusvalenze Juventus: Corte Federale d’Appello infligge 10 punti di penalizzazione

La Corte Federale d’Appello, presieduta da Ida Raiola, ha inflitto 10 punti di penalizzazione alla Juventus nell’ambito del caso plusvalenze. Nel corso della nuova udienza, dopo il rinvio del Collegio di Garanzia dello Sport, la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè aveva chiesto undici punti di penalizzazione. La Corte era chiamata a rimodulare la pena (a gennaio scorso di -15, con richiesta di 9) e a riconsiderare la responsabilità di quei dirigenti senza delega. Intorno alle 13:00 si è chiuso il dibattimento dell’udienza e la Corte, presieduta da Ida Raiola, si è riunita in camera di consiglio per valutare le richieste della procura Figc. La decisione è stata quella di prosciogliere dalle incolpazioni ascritte i dirigenti non apicali Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano;