Judo, Mondiali Doha 2023: 18 gli azzurri convocati per la rassegna iridata

Mancano solo alcune settimane all’inizio dei Mondiali di judo, in programma dal 7 al 14 maggi presso Doha, in Qatar. Gli azzurri convocati per la rassegna iridata sono 18, equamente divisi tra donne e uomini. Il team azzurro sarà composto da Francesca Milani e Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo e Thauany David Capanni (57 kg), Flavia Favorini (63 kg), Alice Bellandi e Giorgia Stangherlin (78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Angelo Pantano (60 kg), Elios Manzi e Matteo Piras (66 kg), Giovanni Esposito e Manuel Lombardo (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Christian Parlati e Nicholas Mungai (90 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg).

“È la squadra migliore in questo momento – ha commentato Laura Di Toma, direttore tecnico nazionale – Abbiamo scelto ancora una volta di porre l’obiettivo esclusivamente sulle gare individuali e su questo percorso di qualificazione olimpica, che rimane lungo e difficile. La gara a squadre miste non è una priorità”.