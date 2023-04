Real Madrid, Ancelotti: “Le critiche fanno parte del gioco, ma per giudicare bisogna aspettare”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Cadice: “Le critiche fanno parte del calcio, ma per giudicare serve aspettare. Dobbiamo ascoltare le persone, il club, i giocatori. Capisco alcune critiche, altre no”.

L’ex allenatore del Napoli si è poi soffermato sull’equilibrio del calcio europeo in questa stagione: “L’anno scorso il calcio spagnolo aveva due squadre in semifinale, quest’anno il calcio italiano ha tre squadre nei quarti di finale. Il calcio europeo è estremamente continuo e equilibrato. Nonostante il calcio inglese abbia speso molto più degli altri, non riesce a dominare le coppe”.