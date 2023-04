Domenica 16 aprile torna la Corsa delle Rose a Lignano Sabbiadoro. A Treviso la Marcia Tricolore.

Prosegue la primavera ricca di appuntamenti running per l’Italia. Domenica 16 aprile agli impianti sportivi di San Lazzaro a Treviso, va in scena il 20° Atletica Triveneta Meeting, uno degli appuntamenti d’apertura della stagione nazionale su pista. Inizio gare in mattinata, alle 9.30, con la fase regionale del campionato italiano assoluto e master di società di corsa: i 10.000 metri, sia maschili che femminili, assegneranno anche i titoli individuali assoluti, promesse, juniores e master per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino. La categoria allievi si sfiderà invece, per i titoli delle regioni di Nordest, sui 30 e sui 20 minuti di corsa, rispettivamente maschili e femminili.

Ma nella stessa giornata in scena a Lignano Sabbiadoro la “Corsa delle Rose”, quarta edizione della manifestazione podistica dedicata alle donne, ma aperta anche agli uomini. Partenza alle 9.30 da Piazza Marcello d’Olivo. Sarà l’occasione per trascorrere una domenica di divertimento e spensieratezza, andando alla scoperta dei luoghi più tipici e suggestivi di Lignano Sabbiadoro. Ma la Corsa delle Rose rappresenta anche una significativa occasione di solidarietà: il ricavato dell’evento, una volta sottratti i costi organizzativi, andrà infatti a sostenere l’attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta dalla LILT di Udine.