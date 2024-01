Judo, Grand Prix Odivelas 2024: gli azzurri convocati per la prima tappa del World Tour

Si apre il World Tour di judo, che inizia dal Portogallo il suo 2024. Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio andrà in scena il primo Grand Prix stagionale a Odivelas, con punti utili per il ranking e soprattutto in ottica qualifica ai Giochi di Parigi. L’Italia porta in terra lusitana 7 atleti convocati dalla direzione tecnica nazionale. I protagonisti saranno Angelo Pantano ed Andrea Carlino nei 60 kg, Fabio Basile e Matteo Piras nei 66 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Gennaro Pirelli nei 100 kg e Kwadjo Anani nei +100 kg. In gara nel Grand Prix portoghese anche altri undici atleti italiani a libera partecipazione: Alessandro Magnani e Vincenzo Pelligra nei 73 kg, Kenny Komi Bedel negli 81 kg, Daniele Accogli nei 100 kg, Asia Avanzato e Giulia Ghiglione nei 48 kg, Ilaria Finestrone nei 52 kg, Carlotta Avanzato nei 57 kg, Flavia Favorini e Savita Russo nei 63 kg, Irene Pedrotti nei 70 kg ed Irene Caleo nei 78 kg, che saranno seguiti da Elio Verde, Ylenia Scapin, Alessandro Bruyere, Maurizio Pelligra e Gianluca Accogli.