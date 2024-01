Golf, DP World Tour 2024: sette azzurri al via nel Ras Al Khaimah Championship

Ancora una tappa negli Emirati Arabi Uniti per il DP World Tour di golf. Da giovedì 25 a domenica 28 gennaio andrà in scena il Ras Al Khaimah Championship. A difendere il titolo sul percorso del Al Hamra Golf Club di Ras Al Khaimah sarà l’inglese Daniel Gavins che, nel 2023, superò di un colpo lo svedese Alexander Bjork e il sudafricano Zander Lombard. Edoardo Molinari, appena nominato primo vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York), guida altri sei azzurri in gara. Con lui ci saranno anche Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise, Francesco Laporta e Filippo Celli. Questo terzo evento dell’International Swing metterà in palio 2.500.000 dollari, di cui 416.667 andranno al vincitore.