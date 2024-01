Australian Open 2024, boom di ascolti su Eurosport per Sinner-Rublev: oltre 400mila spettatori e il 20% di share pay tv

Quando Jannik Sinner si battono i record. Non soltanto quelli tennistici, ma anche televisivi. Boom di ascolti su Eurosport per il match tra l’altoatesino e Andrey Rublev nei quarti di finale degli Australian Open. La sfida è stata visto da un pubblico che ha superato i 400.000 spettatori con oltre il 20% di share pay tv. Record destinato a durare probabilmente poco, con all’orizzonte l’atteso big match contro Novak Djokovic in semifinale.