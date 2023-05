Jarry-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Ginevra 2023

Nicolas Jarry se la vedrà contro Grigor Dimitrov nella finale dell’ATP 250 di Ginevra 2023. Il tennista cileno, dopo aver sorpresa il numero uno del seeding Casper Ruud, ha sorpreso anche Alexander Zverev, imponendosi in due set. A separarlo dal secondo titolo stagionale e dal best ranking di numero 35 c’è il bulgaro Dimitrov, che torna a disputare una finale Atp dopo ben cinque anni (l’ultima a Rotterdam nel 2018, persa contro Federer). Merito dell’incredibile vittoria contro Fritz, arrivata dopo esser stato sotto di un set e di un break. Secondo i bookmakers, a partire leggermente favorito sarà Jarry, che ha anche vinto l’unico precedente, a Barcellona nel 2019.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Jarry e Dimitrov scenderanno in campo oggi, sabato 27 maggio alle ore 15:00 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Ginevra 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.