Colonia-Bayern Monaco oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Bundesliga 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Colonia e Bayern Monaco, valevole per la trentaquattresima giornata di Bundesliga 2022/2023. Ormai da qualche settimana il destino non è più nelle mani della squadra di Tuchel, che dovrà necessariamente stare attenta al risultato in contemporanea del Borussia Dortmund. In ogni caso i bavaresi non hanno alternative: devono vincere e sperare che i loro rivali non riescano a farlo contro il Mainz. La sfida è in programma oggi, sabato 27 maggio alle 15:30. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e NOW.