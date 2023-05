Jarry-Dimitrov in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Ginevra 2023

Nicolas Jarry affronterà contro Grigor Dimitrov nella finale dell’ATP 250 di Ginevra 2023. A contendersi il titolo in Svizzera saranno il giocatore cileno, che sta vivendo un 2023 da favola, e il bulgaro, invitato dagli organizzatori e nuovamente in una finale Atp dopo oltre cinque anni. Jarry è approdato all’atto conclusivo dopo aver eliminato due teste di serie: la uno (Ruud) e la tre (Zverev). Dimitrov invece era lui stesso testa di serie (quattro) e sul suo cammino ha superato Carballes Baena, O’Connell e soprattutto Fritz, in una semifinale di quasi tre ore dopo esser stato sotto di set e break. Dimitrov e Jarry si sono incontrati una sola volta in carriera, nel 2019 a Barcellona. In quel caso a vincere fu il cileno, che proverà a ripetersi nel torneo di Ginevra, dove ha già raggiunto la finale, proprio nel 2019, venendo però battuto da Zverev.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Jarry e Dimitrov scenderanno in campo sabato 27 maggio alle ore 15:00 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Ginevra 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.