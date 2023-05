Roland Garros 2023, Sinner: “So di poter andare lontano, ma non voglio mettermi pressione”

“Il Roland Garros è un torneo importante per me, essendo il primo grande slam in cui ho fatto i quarti. Normalmente mi sento bene su questi campi, anche se ogni anno è un po’ diverso. Quello che è successo finora nella stagione su terra è il passato, visto che uno slam è totalmente un altro torneo. Spero di far bene“. Così Jannik Sinner, intervenuto ai microfoni di Eurosport a pochi giorni dall’inizio dello slam parigino.

“Cosa mi manca per vincere? Tanta esperienza. In questi giorni mi sono allenato bene e sto giocando meglio di Roma. Mi sono ritrovato e posso essere contento di come sto in campo. Dobbiamo lavorare su tante cose, ma non voglio mettermi pressione su questa cosa di vincere. So il mio potenziale e di poter andare lontano, ma prendiamo turno dopo turno” ha proseguito l’azzurro.

Infine, sulla presenza di Carlos Alcaraz dall’altro lato del tabellone: “E’ difficile giocare contro di lui, ma in questo momento non ci penso. Ci sono partite difficili prima, anche se spero di incontrarlo prima o poi. Devo lavorare su me stesso, poi vediamo come va“.