Jannik Sinner sarà a San Siro per Milan-Borussia, Pioli: “Gli faremo i complimenti”

Jannik Sinner farà il tifo a San Siro per il suo Milan, impegnato domani sera in occasione del match contro il Borussia Dortmund in Champions League. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo in Coppa Davis con l’Italia, sarà sugli spalti del Meazza per sostenere la sua squadra del cuore. “Siamo felici che Sinner sia a San Siro domani sera, se potremo fargli i complimenti di persona lo saremo ancora di più”, ha dichiarato l’allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico rossonero ha poi esaltato il gruppo degli Azzurri di Davis. “Complimenti ai giocatori e a Jannik prima di tutto, ma anche a Volandri perché quando crei questa empatia riesci anche ad andare oltre i tuoi limiti. È una cosa su cui anche noi abbiamo lavorato tanto con la nostra cultura del lavoro per continuare a migliorare continuamente”, ha aggiunto