Coppa Davis 2023, Sergio (ad Rai): “La vittoria dell’Italia resterà nella storia, anche del servizio pubblico”

Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha commentato la Coppa Davis 2023 vinta dall’Italia ed il boom di ascolti su Rai 2, dove è stata trasmessa la finale: “Abbiamo vissuto tre giornate indimenticabili, di grandi emozioni e di grandi ascolti. La cavalcata trionfale degli azzurri a Malaga resterà nella storia, anche del servizio pubblico“.

“Le immagini che la Rai ha portato nelle case degli italiani rimarranno a lungo nelle case degli italiani e impresse nell’immaginario collettivo, pertanto non posso far altro che ringraziare gli splendidi ragazzi protagonisti di quest’impresa, a partire da Jannik Sinner – ha aggiunto l’ad Rai – Un grazie va poi alla squadra di Rai Sport, a partire dal direttore Jacopo Volpi. Infine, un pensiero commosso non può che andare a Pier Francesco Forleo, indimenticato direttore della Direzione Diritti Sportivi Rai scomparso pochi mesi fa: se l’Italia è tornata a vincere la Davis, è anche grazie a lui“.