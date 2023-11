LIVE- Milan-Borussia Dortmund, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Per il Milan il momento decisivo in Champions League è arrivato. Il match di San Siro contro il Borussia Dortmund vale un grande pezzo per il proseguo prossimo del Diavolo nella Coppa Campioni. Il Milan, dopo la vittoria sofferta in Serie A contro la Fiorentina, ritrova Giroud al centro dell’attacco, ma sarà ancora senza Leao. Un’assenza pesante che Pioli dovrà far sentire il meno possibile. Il tecnico dei rossoneri arriverà in conferenza stampa alle ore 14.00 in sala. Sportface.it vi racconterà la diretta testuale della conferenza.

DOVE VEDERE LA CONFERENZA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5