Jannik Sinner in finale all’Australian Open 2024: numeri, statistiche e record

Jannik Sinner fa l’impresa contro Novak Djokovic ed è in finale all’Australian Open 2024. Si tratta della prima finale Slam per l’azzurro, che a 22 anni e 163 giorni, è diventato il più giovane giocatore a raggiungere la finale dell’Australian Open da … Novak Djokovic nel 2008. Sinner è inoltre il primo giocatore italiano a sconfiggere il numero 1 del mondo in un torneo dello Slam da quando è stato introdotto il ranking ATP nel 1973 (gli Azzurri erano 0-23 prima di questo match). E ancora altri record per Jannik, diventato il primo giocatore italiano nella storia a qualificarsi per la finale dell’Australian Open nonché il primo tennista nella storia a battere Djokovic in semifinale o finale degli Australian Open. Sinner, che ha sconfitto per la terza volta in 2 mesi Djokovic, è infine il terzo italiano ad approdare in una finale Slam nell’Era Open, il quinto di tutti i tempi.