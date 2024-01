Sabalenka-Zheng in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Australian Open 2024

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Qinwen Zheng nella finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Finale molto interessante tra la seconda e la dodicesima testa di serie del tabellone femminile. Da un lato una delle favorite, la n°2 al mondo e vincitrice qui lo scorso anno; dall’altro una delle migliori giovani, in ascesa continua da qualche mese a questa parte. La bielorussa andrà a caccia del bis a Melbourne, mentre la 21enne asiatica dovrà senza dubbio gestire la tensione in quella che sarà la sua partita più importante fin qui della carriera. I favori del pronostico, quindi, non possono che andare alla Sabalenka, che ha dominato questo torneo finora, non cedendo alcun set alle sue avversarie.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sabalenka e Zheng scenderanno in campo sabato 27 gennaio alle ore 09:30 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Sabalenka e Zheng. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.