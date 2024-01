Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Australian Open 2024

Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno contro Rohan Bopanna e Matthew Ebden nella finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Torneo indimenticabile per la coppia azzurra, che ha iniziato la stagione come meglio non poteva e sogna il primo slam insieme. A dirla tutta Bolelli ha già trionfato a Melbourne, nel 2015 con Fognini, ma proverà a ripetersi con Vavassori, che è invece alla prima finale slam ed è già certo del best ranking di numero 30 da lunedì prossimo. Il duo italiano sarà chiamato ad un’impresa contro Bopanna/Ebden, seconde forze del seeding e futuri numeri uno al mondo. L’indiano non ha mai vinto uno slam ma ha grande esperienza, mentre l’australiano ha vinto da poco a Wimbledon e proverà a regalare una soddisfazione al pubblico di casa. Secondo i bookies, gli azzurri partiranno sfavoriti: non ci sono precedenti tra le due coppie.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Le due coppie scenderanno in campo sabato 27 gennaio come secondo match sulla Rod Laver Arena al termine della finale femminile tra Sabalenka e Zheng, che inizierà non prima delle 09:30 italiane. Ricordiamo che al termine della finale c’è anche la premiazione, dunque Bolelli e Vavassori non scenderanno in campo subito dopo ma ci saranno dei tempi tecnici da rispettare. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match: il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.