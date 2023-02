FA Cup 2022/2023, ottavi di finale: programma, date, orari, tv e streaming

Tutto pronto per gli ottavi di finale di FA Cup 2022/2023. Si parte martedì 28 febbraio con quattro sfide in programma in prima serata. Si parte alle 20:15 con Stoke City-Brighton, mentre nel corso della serata sono in programma anche Leicester City-Blackburn, Fulham-Leeds, Bristol-Manchester City. Mercoledì spazio a Southampton-Grimbsy, Burnley-Fleetwood, Manchester United-West Ham, Sheffield-Tottenham. Quattro partite saranno trasmesse in diretta esclusiva in Italia su Dazn.

Martedì 28 febbraio

Ore 20:15, Stoke City-Brighton

Ore 20:30, Leicester City-Blackburn Rovers

Ore 20:45, Fulham-Leeds United (DAZN)

Ore 21:00, Bristol City-Manchester City (DAZN)

Mercoledì 1 marzo

Ore 20:15, Southampton-Grimsby Town

Ore 20:30, Burnley-Fleetwood Town

Ore 20:45, Manchester United-West Ham United (DAZN)

Ore 20:55, Sheffield United-Tottenham Hotspur (DAZN)